Anteprima24.it - A Ponticelli un murales per ricordare Santo Romano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì alle ore 10:30, presso l’Istituto Comprensivo “Toti-Borsi-Giurleo” in via Cupa San Pietro, nel quartiere napoletano di, sarà inaugurato ilrealizzato dall’artista Alex Shot insieme agli alunni dell’istituto. L’opera, dedicata a, giovane vittima innocente della violenza criminale, è stata possibile grazie alla generosa donazione dell’imprenditore edile Bartolomeo Impegno, da tempo impegnato in prima linea nella lotta contro il racket attraverso la sottoscrizione di diversi patti antiracket con Sos Impresa. All’evento saranno presenti, oltre alla mamma di, la dirigente scolastica Chiara Schiavo, una rappresentanza degli alunni protagonisti della realizzazione dele i dirigenti di Sos Impresa Rete per la Legalità, che hanno sostenuto e coordinato l’intera iniziativa.