WWE: Netflix apporta modifiche alla premiere di Raw, linguaggio esplicito e runtime ridotti

Gli abbonatiche si sintonizzeranno per vedere ladi Raw su, trasmessa lunedì sera, si troveranno di fronte a un’esperienza leggermente modificata. L’episodio, etichettato come “Modificato da una precedente trasmissione in diretta“, presenta diversi cambiamenti significativi rispettotrasmissione originale. La modifica più grande? Tutto ilè stato eliminato. Questo include i toni accesi di The Rock e i famosi cori “f**k you Solo” durante le presentazioni sul ring per il match tra Roman Reigns e Solo Sikoa. I fan che erano presenti dal vivo o che hanno visto la prima trasmissione potrebbero notare l’assenza di questi momenti intensi, ma l’energia dello show rimane intatta.Raw su: Un’esperienza rivisitata tra tagli eL’episodio è stato anche ridotto a circa 2 ore e 20 minuti, principalmente grazierimozione delle pause pubblicitarie, rendendo lo spettacolo più fluido per una visione senza interruzioni.