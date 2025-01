Ilfattoquotidiano.it - Un “discorso alla Nazione” di ‘Benito Mussolini’ a reti (quasi) unificate: la promozione della serie M. Il Figlio del Secolo è senza precedenti

Un “” di Benito Mussolini a. Una clip di un minuto per monopolizzare l’intera televisione, in onda ieri sera dalle 20.35 alle 20.45 sui canali Rai, leMediaset, La7, Sky e il gruppo Warner Bros. Discovery, oltre ai passaggi sulle principali radio nazionali. Una strategia di marketing, una vera e propria provocazione, un’operazioneper lanciare “M. Ildel“, lain otto episodi tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, disponibile su Sky e Now.Al centro il raccontonascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Mussolini interpretato da Luca Marinelli. “Noi che abbiamo spinto a calci il paese in guerra e l’abbiam condottovittoria. Noi che abbiam versato il sangue per la patria, noi oggi fondiamo i fasci di combattimento per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione.