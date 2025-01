Davidemaggio.it - Tv8 archivia 100% Italia

Mentre tutti gli occhi sono stati puntati sul Nove, Tv8 cambia l’access prime time. Niente più, da lunedì 13 gennaio alle 20:30 arriva la nuova stagione di Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Il programma per il quale Nicola Savino lasciò Mediaset, in fin dei conti, non ha mai sfondato. Lo scorso anno si tentò di sostituirlo col reboot de Il Gioco dei Nove ma gli ascolti registrati da Tris per Vincere furono inferiori al predecessore. In questa stagione l’arrivo di Amadeus sul Nove, sembrava lasciare poco spazio a Savino e, invece, va detto che il programma non è crollato a rappresentare però solo una magra consolazione.L’impianto del game è costoso per la rete e in quella fascia – come dimostrato dai casi di Cash or Trash o Casa a Prima Vista – non solo c’è spazio per crescere ma c’è spazio anche per un tipo di intrattenimento diverso dal game, genere presidiato da Rai1 con grandi risultati.