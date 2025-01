Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, rumors sul rimpasto in giunta: "Stiamo valutando"

Federico Pieroni è entrato nel consiglio comunale dial posto di Giordano Tasselli. Ieri è avvenuta la surroga, votata all’unanimità. L’architetto Pieroni, primo dei non eletti della listaCivica e Solidale, sostituisce Tasselli, dimesso per motivi personali. "Lo ringrazio per la serietà con cui ha svolto questo compito – ha esordito il sindaco Mauro Sclavi –. Allo stesso tempo ringrazio Pieroni per aver accettato l’incarico: fare il consigliere è un impegno gravoso, a contatto con le esigenze delle persone". L’assessore Elena Lucaroni, componente della stessa lista, ha espresso gratitudine verso Tasselli per il percorso condiviso dalla campagna elettorale. "Do il benvenuto a Pieroni – ha aggiunto –, conosciamo il suo impegno e la correttezza con cui si è messo sempre in gioco.