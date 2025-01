Ilrestodelcarlino.it - Segregata e pestata nel garage: “In 10 anni la mia rimessa presa di mira 4 volte”

Reggio Emilia, 10 gennaio 2025 – “Fino al 18 dicembre il mioera chiuso. Poi io sono andato via da Reggio, fuori regione, per alcuni giorni. Finché il 27 sono stato chiamato dalla questura, che mi ha riferito che lì dentro sarebbe statauna donna”. L’uomo che abita in affitto in via Melato 11 e dispone dell’autosi mostra amaramente stupito per l’episodio di una presunta violenza sessuale denunciata da una donna nigeriana, che ha anche detto di essere stata chiusa dentro per alcuni giorni. Proseguono intanto gli accertamenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura, per ricostruire l’accaduto. Le circostanze di questa vicenda sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di verificarla e di identificare gli eventuali responsabili: i contorni del fatto appaiono sfumati e si collocano in un contesto di marginalità in cui si sta scavando.