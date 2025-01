Dilei.it - Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi e Malgioglio verso il Festival. Atteso l’annuncio di Conti

Manca poco meno di un mese alla prima serata deldie le indiscrezioni che circolano sul cast televisivo sono sempre più incandescenti.ufficiale di Carlodovrebbe arrivare all’inizio della settimana del 13 gennaio, ma alcuni nomi sembrano essere ormai certi e pronti da rendere ufficiali a stretto giro d’ore. Uno di questi è quello di, che aveva anticipato qualcosa sulle colonne di Corriere della Sera, mentre il conduttore e direttore artistico si è mostrato più abbottonato che mai., cosa faràIl nome diera già circolato nei giorni scorsi, ma le ultime indiscrezioni rese da Giuseppe Candela su FQ Magazine sono molto più vicine alla certezza. Dopotutto, sembrava già cosa fatta dopo l’intervista a Corriere in cui aveva dichiarato: “Guardotutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara.