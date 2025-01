Dilei.it - Sabrina Salerno e il tumore: “Ultima radioterapia, si chiude un cerchio”

“Siun”, come ha affermato la stessa. È stato un mese particolare per la cantante, alle prese con un ciclo didopo la diagnosi dial seno, ciclo che finalmente si è concluso e che ovviamente ha lasciato il segno, soprattutto psicologicamente. Laha comunque rassicurato i fan di stare bene, ribadendo si esser riuscita a superare tutto questo anche grazie a tutto l’affetto e il sostegno ricevuti in queste settimane.ha concluso il ciclo diIconica lo è da sempre, che fosse una donna forte non era di certo un segreto. Ma è anche vero cheha dimostrato di esserlo molto di più in queste ultime settimane. Come purtroppo capita a molte donne, la cantante ha ricevuto una diagnosi dial seno lo scorso settembre e non è stato semplice accettare qualcosa del genere.