Riusciranno adidas e Mercedes a creare i primi capi davvero hot della Formula 1?

La stagione 2025 si preannunciava già come un anno di transizione per la squadra di. Con Lewis Hamilton, pilota di lungo corso, che si è trasferito alla Ferrari e George Russell che ha assunto il ruolo di prima guida, si era consapevoli che la prossima stagione avrebbe avuto un aspetto diverso rispetto agli anni passati. Il teamha addirittura raddoppiato la rivoluzione, scegliendo di non rinnovare le partnership storiche, con Puma e Tommy Hilfiger, per passare invece ad: il rivale storico.Puma è presente in tutto il mondo del motorsport, probabilmente è il marchio di abbigliamento più rappresentativo di questa generazione nel settore. Da tempo, infatti, ha una licenza globale con la F1 stessa e ha un certo numero di squadre sotto contratto in tutto il motosport, tra cui Ferrari, Kick Sauber, Alfa Romeo, Williams, Porsche e BMW.