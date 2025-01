Ilrestodelcarlino.it - Rinvio a giudizio per un trentenne accusato di violenza sessuale su una 17enne

Pesaro, venerdì 10 gennaio 2025 - Unpesarese è statodiaggravata a danno di una ragazza di 17 anni. Il sostituto procuratore di Rimini Luca Bertuzzi ha infatti chiesto ilper l’uomo che, la scorsa estate, avrebbe aggredito una minorenne mentre si trovava a Rimini in vacanza con le amiche. Secondo le indagini condotte in questi mesi dalla Squadra Mobile della questura di Rimini di concerto con gli agenti della Divisione Anticrimine di Firenze, dove risiede la ragazzina, il pesarese incensurato e senza precedenti penali, si sarebbe avvicinato allain strada, con la scusa di metterla in guardia su un presunto pericolo del luogo dove stava passeggiando. Subito dopo, però, l’aggressore si sarebbe denudato, abbassando pantaloni e mutande, l'avrebbe abbracciata tentando di palpeggiarla.