Red Carpet Vip Al Tappeto: chi potrebbe partecipare alla seconda stagione

Da ieri è disponibile su Prime Video la primadi Red– Vip Al, un game show condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band. Il format vede tre squadre surreali di bodyguard sfidarsi per aiutare una diva a superare un redpieno di ostacoli. Il back sui social sembra essere positivo, quindi la domanda sorge spontanea: chiedizione?Le papabili nuove dive cheroedizione di Red– Vip alsono molte. Da Pamela Prati a Raffaella Fico, da Tina Cipollari a Sabrina Ferilli, passando per Ilary Blasi, Veronica Ferraro, Ludovica Valli e perché no, Barbara d’Urso, da tempo libera da impegni. Occhi puntati anche su Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia Rodriguez (ottime ipoteticamente per l’ultima puntata, quando le due sfide procedono di pari passo); ma anche su alcuni maschietti come Enzo Miccio, Federico Fashion Style e Tommaso Zorzi.