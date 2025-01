Ilnapolista.it - Ranieri: «Pellegrini si allena da primo della classe, per adesso godiamocelo»

Dopo la vittoria contro la Lazio,si prepara alla sfida del Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Le parole in conferenza di misterriportate da Tmw.Leggi anche:: «Alla tattica si è dato troppo peso, troppo. Il calcio è semplice, spesso glitori lo complicano»: «Frattesi? Se ne ho parlato con Ghisolfi non lo dico»Come immagina il suo lavoro estivo, la sua prima costruzione di un grande club?«Non sono preoccupato. I problemi si affrontano uno alla volta. So che c’è un grande lavoro da far e lo stiamo facendo. Sappiamo che ci sono delle difficoltà. Non è detto che si riescano a trovare dei giocatori in questo mercato di gennaio. Chi viene deve darci qualcosa più. Magari trovi un giocatore bravo ma che non si ambienta. Noi quando prendiamo un giocatore dobbiamo sapere vita, morte e miracoli.