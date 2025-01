Iodonna.it - Perché non ascoltare l’influenza delle stelle per scegliere i nuovi propositi beauty su misura del vostro segno zodiacale?

Il 2025 si è ormai avviato e ci si sente pervase dall’energia deiinizi, determinate a rendere concreti i buonidi inizio anno, rinnovando il patto d’amore con noi stesse.nonleperil proprio? Ecco le abitudini di bellezza da provare a seconda del. Per rituali self-care cuciti su, destinati a dare grandi soddisfazioni. Oroscopo dell’anno: il 2025 per i 12 segni dello zodiaco, in video X Leggi anche › Anno nuovo, profumo nuovo: la fragranza giusta per ogni› Come regalare un profumo in base al: guida per non sbagliare a Natale L’oroscopo dei buonidel 2025@irinashayk InstagramAriete, tempo di detox Governato da Marte, simbolo di energia, vigore e dinamicità, ilè forte e volitivo.