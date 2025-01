Lanazione.it - Pallavolo Casciavola, riparte il campionato, trasferta a Follonica per la Verodol

(Pisa), 10 gennaio 2025 -ildi Serie C e laCBDsi mette in viaggio versodove sabato 11 alle 18 andrà ad affrontare la formazione locale che sta disputando un buondi centroclassifica contraddistinto da vere e proprie imprese contro squadre di vertice e alcuni passaggi a vuoto che fino ad oggi hanno frenato le ambizioni delle biancoazzurre. LaCBD di contro non deve badare troppo all’avversario deve cercare di giocarendo dalla seconda parte della partita giocata prima della sosta contro il Lunigiana, consapevole della sua forza e delle sue capacità che se espresse al 100% possono mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. In casa rossoblù si dovrà ancora fare a meno di Vaccaro che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, per il resto rosa al completo e quindi coach Tagliagambe potrà contare sulle seguenti giocatrici.