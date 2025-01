Lanotiziagiornale.it - Non c’è da brindare: il lavoro è poco produttivo e più povero

Due giorni fa, su X, il presidente della fondazione Adapt Francesco Seghezzi si è domandato qualestiamo creando in Italia. Un quesito giusto, nato dalla lettura degli ultimi dati Istat secondo cui, nel 2023, l’Italia ha registrato un calo di tutti gli indicatori di produttività, in particolare quella del: -2,5%. Un decremento significativo diffuso in tutti i settori, industria compresa. Fra il 2014 e il 2023, pur non brillando in confronto alla media europea (+1,1%), il nostro Paese ha comunque registrato un aumento della stessa produttività (+0,5%).Non solo. Sempre nei giorni scorsi, l’Istituto di statistica ha diffuso i dati su occupati e disoccupati nel mese di novembre. Anche in questo caso, al – seppur minimo – calo degli impiegati (-13mila unità) si è accompagnato un nuovo aumento degli inattivi.