Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 gennaio): rinviata Lakers-Hornets, cadono i Pistons di Fontecchio

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano 8 le partite in programma. Tra queste anche Los Angeles-Charlotte, match però, rinviato a causa degli incendi che stanno devastando L.A.. Tra le altre sfide in campo i Detroitdi Simone, che dopo le difficoltàscorsa stagione sono in piena corsa per i playoff. Ecco come è andata.i Detroitche in casa cedono ai Golden State Warriors per 104-107. Match che vede Detroit partire meglio, ma da fine primo quarto salgono in cattedra i Warriors che non riescono mai a chiuderla definitivamente, rischiano la rimonta nel finale ma vincono nonostante i 32 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Perprova opaca, da 3 punti in 27 minuti di gioco. Vincono, invece, i Cleveland Cavaliers che superano i Toronto Raptors per 132-126.