Ilgiorno.it - Muratori “fai da te” in rivolta. Autocostruzione fallita: "Vogliamo la compensazione"

la", l’di via Allende a Trezzo finisce sul tavolo del nuovo sindaco Diego Torri. I“fai da te” chiedono "un incontro al più presto per risolvere il pasticcio che si trascina da 17 anni". Il Sicet, sindacato inquilini, è a fianco delle 12 famiglie che hanno lavorato più di 15mila ore per ritrovarsi "con un rudere e senza un tetto sopra la testa", spiega Gianluigi Colombo, referente di zona. Ora contano sul riconoscimento dell’impegno "finito con un doppio danno", "niente casa e altri soldi da sborsare per rimediare una nuova abitazione". Avrebbero dovuto pagare l’appartamento con il proprio impegno e con 10 anni di affitto a riscatto. Questi erano i patti sottoscritti 19 anni fa. Per 18 mesi andò tutto secondo i piani, poi i guai: il crac della coop, il blocco cantiere, e niente denaro.