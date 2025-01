Puntomagazine.it - Meloni in conferenza stampa: difesa di Elon Musk e riforme al centro dell’agenda

Leggi su Puntomagazine.it

difende il governo dalle accuse di ingerenze straniere, ribadisce il piano per lee annuncia un 2025 all’insegna delle politiche fiscali a favore del ceto medio.In un incontro con i giornalisti, durato oltre due ore, Giorgiaha affrontato una serie di temi cruciali per l’attualità politica italiana e internazionale.Il punto centrale dellaè stata ladel governo rispetto alle accuse di ingerenze esterne, in particolare quelle avanzate nei confronti di. La premier ha risposto alle domande dei 40 giornalisti presenti, esprimendo opinioni e chiarendo diversi aspetti della sua leadership.ha respinto fermamente le accuse che indicanocome una minaccia alla democrazia, sostenendo che il patron di X (ex Twitter) non ha alcun legame con la sua politica.