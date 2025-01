Lettera43.it - Meloni e il nodo del terzo mandato: la resistenza di De Luca e la miccia del Veneto

Giorgianella tradizionale conferenza stampa di fine anno tenuta però eccezionalmente a inizio del 2025 ha tolto il tema dal tavolo: il governo impugnerà la legge della Campania che ha dato il via libera alper Vincenzo De, perché, ha spiegato la premier, «è un tema su cui la decisione va presa a livello nazionale e non è che poi le Regioni possono fare come gli pare, una in un modo e una in un’altra.». Ma Dese ne frega. In una conferenza stampa convocata venerdì mattina a Napoli ha assicurato che non si fermerà. «Non è cambiato nulla, vado avanti. Contro di me è stata fatta una legge ad personam, ma al governo dico: non abbiate paura degli elettori», ha detto il governatore, citando altri casi in cui ilè invece stato possibile. Il ras campano non ha parlato, però, di dimissioni anticipate, come qualcuno aveva ventilato, per giocare d’anticipo sul giudizio della Consulta.