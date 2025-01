Ilnapolista.it - La Serie A è così mediocre che il Napoli si rafforza con Billing un altro scarto della Premier (Times)

Scott McTominay. Billy Gilmour. André-Frank Anguissa. E ora? Philip. C’è un “pattern” per il, uno schema: ilsi avvia a vincere (o insomma a lottare per) lo scudetto “con unLeague“. Proprio, “cast-off”:, avanzo. E’ un termine maliziosamente dispregiativo ma serve al giornale inglese per sottolineare più chela differenza ormai imbarazzante di livello tra il campionato inglese e quello italiano.Il Bournemouth è settimo, in. E si può permettere non solo di dareal, ma anche di prestare Max Aarons al Valencia. “Quell’accordo garantirà al Bournemouth di ingaggiare tre giocatori da Juventus, Porto e Barcellona questa stagione (Dean Huijsen, Evanilson e Julián Araujo) mentre ora vende ae Valencia. Il club ha escluso di far partire giocatori importantiprima squadra, ma sta lasciando andare giocatori marginali nonostante una crisi di infortuni“.