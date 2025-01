Quotidiano.net - Kate e il compleanno della rinascita. William la celebra: siamo fieri di te

Roma, 10 gennaio 2025 – ??????Ci sono stati compleanni da dimenticare. Come quello del 2020, perché con tempismo perfetto il giorno prima Harry e Meghan avevano annunciato il ritiro dagli impegni ufficiali. O quello del 2021: il giorno dopo uscì Spare, il libro del cognato pieno di recriminazioni e strali contro la Corona. L’anno scorso, a una settimana dalla festa, Katherine Middleton è entrata in ospedale con una diagnosi che ha fatto tremare i sudditi britannici, è cominciato l’incubo del cancro. Ma questo 9 gennaio è diverso. Quarantatré candeline e tutta la vita davanti, fuori dal labirinto di cure e spaventi. Il 2024 in dissolvenza con la sua nube di disgrazie trasversali per i reali d’Inghilterra bisogna per forza allontanarlo con grandi sorrisi. Quelloprincipessa del Galles splende nella nuova foto sapiente di Matt Porteus scattata la scorsa estate a Windsor e diffusa sui canali social.