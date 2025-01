Sbircialanotizia.it - Italia riafferma il supporto a Kiev: incontro tra Meloni e Zelensky a Palazzo Chigi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Roma – La Presidente del Consiglio, Giorgia, ha accolto ail Presidente dell’Ucraina, Volodymyr, per unche si è protratto per poco meno di un’ora. Un confronto che, secondo quanto comunicato ufficialmente, ha ribadito la piena solidarietà dell’nei confronti dell’Ucraina, in un momento segnato dalla recrudescenza delle ostilità. Durante .L'articoloiltraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.