In morte del politicamente corretto. Era ora: un terremoto alla Royal Society

«Quando una società letteraria è più interessatadiversità dei suoi scrittori chequalità della scrittura, ha cessato di avere ogni ragione di esistere». Parole lapidarie e definitive queste espresse dgiornalista angloamericana Hadley Freeman sul Sunday Times che esprimono tutto il fastidio della comunità delle lettere inglesi circa l'ennesimo episodio imposto dsottocultura del, voluta dai demagoghi sciocchi dell'inclusione. Una questione che sta davvero stancando e ogni episodio di ribellione, quanto meno di non accettazione, dimostra che in fondo non tutto è perduto e che la cultura, forse, riuscirà a risollevarsi dal peggior conformismo che ha significato, soprattutto, la perdita di valore e di centralità dell'opera. Una battaglia che intendono portare avanti in parecchi, addirittura più di quanti ci si poteva aspettare considerando una certa adattabilità opportunistica del mondo della cultura di area progressista.