Secoloditalia.it - In Germania è record di assenteismo: 17 giorni l’anno, il doppio rispetto alla media Ue

Lanon è più l’esempio di laboriosità per eccellenza, infatti l’sul posto di lavoro raggiunge dei picchi notevoli e decisamente più alti di quelli europei e italiani. Secondo quanto riportato da Il Giornale i tedeschi prendono ildeidi congedo lavorativoeuropea, che si attesta intorno agli 8. Nel 2023 idi assenza dei lavoratori tedeschi hanno raggiunto i 15,1, mentre negli undici mesi del 2024 ilarriva a 17,1. Osservando le statistiche del quotidiano milanese, il dislivello dellacon l’Italia è sorprendente, dato che nel 2023 idi riposo registrati raggiungono gli 8,5 in.Ladell’lavorativo e le possibili precauzioniOliver Bäte, amministratore delegato della compagnia assicurativa Allianz, spiega che i datori di lavoro pagano 77 miliardi di euro per i lavoratori in congedo per malattia mentre altri 19 miliardi vengono versati dalle casse di malattia: questo corrisponde al 6% della spesa sociale totale secondo Il Giornale.