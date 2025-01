Ilgiorno.it - Ilaria Alpi, ferita aperta. Tragedia senza giustizia vista da Ottavia Piccolo

Tredici frammenti. Tredici polaroid in flashback che vanno a comporre il mosaico di una vita. E i contorni di unaper nulla rimarginata. Ancora avvolta dalle ombre.viene uccisa insieme all’operatore Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. A due passi dall’Ambasciata italiana. In circostanze mai del tutto chiarite. O così si ripete più o meno da allora. Trent’anni in cerca della verità. Assediati dai continui depistaggi. Ed è da quei corpi crivellati in auto che inizia “Lo schifo“ di Stefano Massini, domani e domenica al Teatro Gerolamo in piazza Beccaria. Sottotitolo: "Omicidio non casuale dinella nostra ventunesima regione". E non si poteva essere più espliciti. Il testo non è recente. Risale al 2010, periodo d’oro dello scrittore fiorentino, con il grande successo ronconiano aldella Lehman Trilogy.