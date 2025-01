Lanazione.it - Gruppo su Telegram segnala i posti di blocco, già migliaia le adesioni

Versilia, 10 gennaio 2025 – “Tuffatrice libera”. Ossia – mutatis mutandis – quel che sarebbe successo nella “Carica dei 101”, se i cani avessero avuto. Ricordate la scena in cui gli animali lanciano l’allarme abbaiando a più non posso, in una catena sterminata che avrà svegliato mezza città? Succede, quando manca la tecnologia. Da noi, invece, basta un’occhiata allo smartphone per evitare ‘guai’ al volante. Già, perché sul famigerato– app di messaggistica ‘cugina’ di WhatsApp ma senza alcun tipo di restrizione, tant’è che finisce periodicamente sotto i riflettori per la disinformatija che vi si sparge a piene mani – è stato creato un, “Anonymus Versilia”, che conta oltre 3.500 membri e in cui vengono fornite “zioni stradali”, come recita la descrizione. Come, appunto, “Tuffatrice libera”, che tradotto, significa che la rotonda col monumento della tuffatrice, in via Fosso Legname, è libera dadi