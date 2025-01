Liberoquotidiano.it - Giustizia: opposizioni chiedono nuovo ciclo audizioni su riforma Corte Conti

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Alla luce dei nuovi emendamenti del Governo sul riassetto delladei, i capigruppo delle(Pd, M5S, Avs, Azione, Iv e Più Europa) delle commissioni Affari costituzionali edella Camera hanno chiesto ai presidenti Nazario Pagano e Ciro Maschio di approfondire l'esame del provvedimento in commissione e di avviare undiper valutarne gli effetti. Gli emendamenti presentati l'8 gennaio –scrivono i capigruppo– “introducono modifiche profonde dell'attuale assetto normativo e organizzativo delladei. L'emendamento 2.06 del Governo, in particolare, incide profondamente sulla sua struttura organizzativa sia a livello centrale che locale, operando delle vere e proprie fusioni degli attuali uffici, che se da un lato potrebbero sembrare condivisibili sotto un profilo astrattamente logico, dall'altro lato andrebbero esaminate in un confronto con esperti e addetti ai lavori per verificare che siano davvero funzionali ad una maggior efficienza dell'attività svolta da questi uffici”.