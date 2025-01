Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la campagna di Anpi per Emergency: “Raccolti 155mila euro per un ospedale”. Pagliarulo: “Semantica su genocidio è depistaggio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oltreda destinare al completamento di una struttura sanitaria ae a coprire le spese dei primi mesi. Sono i fondidall’perattraverso unanata lo scorso ottobre: “Ci trovavamo di fronte a un senso di impotenza nei confronti di questa tragedia, abbiamo deciso di intervenire sul concreto con qualcosa di efficace”, ha spiegato il presidente dell’Gianfranco. “Ogni vita umana ha valore. E i numeri che abbiamo sono sottostimati, come ha spiegato anche The Lancet. La popolazione sta morendo, per le bombe e i proiettili, ma anche perché vengono negati gli accessi per acqua, cibo, o per le cure sanitarie di base“, ha aggiunto la presidente diRossella Miccio. “La guerra non è solo bombe. È la privazione della dignità umana nel quotidiano.