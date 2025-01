Inter-news.it - Frattesi bersaglio di mercato, fuori da Venezia-Inter: ma il motivo è fisico!

Non sarà Davidea prendere il posto di Henrik Mkhitaryan in. Il, apparentemente, non sembra la causa dell’assenza: la motivazione è legata al.ALTRA ASSENZA – Insieme alla notizia di una quasi certa indisponibilità di Henrik Mkhitaryan per, arriva anche quella legata a Davide. Il centrocampista italiano, da giorni nel vortice mediatico per via di insistenti voci che lo vedono vicinissimo a un addio, potrebbe non partecipare alla trasferta di domenica pomeriggio. L’assenza, almeno da quanto filtra per ora da fonti ufficiose, non è da collegare a questioni legate al, bensì alla sua condizione fisica. Secondo quanto riporta il canale Barzacom.it, infatti,non starebbe al meglio a causa di un problema al bicipite femorale.