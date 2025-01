Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Avellola: Capellini recuperato, out in quattro

Tempo di lettura: < 1 minutoAllenamento aquesta mattina per i giallorossi di Auteri sul manto sintetico dell’Avellola. Ildomenica sarà impegnato al “Viviani”, impianto che non é dotato di erba naturale, motivo per il quale in questa settimana la compagine sannita si è trasferita dall’Imbriani a quello che il quartier generale del settore giovanile. Si è allenato con il resto del gruppo Riccardoche sembra aver smaltito del tutto il leggero fastidio muscolare e si candida ad una maglia da titolare domenica a Potenza. Non si é visto Biagio Meccariello, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio che lo terrà sicuramente fuori dai convocati nella prossima gara dei giallorossi. Riposo precauzionale per Jacopo Manconi che ha accusato un piccolo acciacco ma la sua presenza non è in dubbio per la prossima gara.