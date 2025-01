Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna-Cremona: tutte le informazioni sulla partita

, 10 gennaio 2025 – Seconda sfida casalinga per lache domani sera, 11 gennaio, alle 20.30 scende in campo al Pala Dozza per affrontare la Juvinella prima giornata di ritorno.Senza Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, ma con il ritorno di Leo Menalo e con il prossimo innesto, proprio per sostituire Gabriel di Donte Thomas, la Effe inizia un ciclo di tre sfide ravvicinate (mercoledì Orzinuovi, domenica prossima Piacenza) importante. In attesa quindi dell’ufficializzazione dell’arrivo del nuovo lungo, lacerca di bissare la prova con Udine e conquistare, di fronte alla squadra dell’ex Alessandro Morgillo, 2 punti fondamentali per il morale e per continuare la propria scalata in classifica. Dall’altra parte Matteo Fantinelli e compagni si troveranno però una avversaria tutt’altro che malleabile come la Juvi, decisa a fare lo sgambetto alla “nobile”