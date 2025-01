Lanazione.it - Festeggiamo con voi mezzo secolo di storia

Leggi su Lanazione.it

Nel 1975 Piero e Nara Becherucci insieme ai figli Stefano e Alessio rilevano la “Mesticheria Logli Sergio” (fratello di Nara). Con grande entusiasmo intraprendono questa attivita’, Piero proviene dal settore tessile e Stefano e Alessio appena ventenni, finiti gli studi si uniscono al padre. Cosi’ il 1 gennaio nasce la “FERRAMENTA BECHERUCCI PIERO e FIGLI”. La prima evoluzione del vecchio negozio avviene nel 1988 ampliando e rinnovando i locali per dare una immagine innovativa con servizio a bancone e zona self service sempre in via Zarini 157 – Prato. Nel 2005 e con la nuova dislocazione del settore tessile pratese nel Macrolotto 1, viene aperta la prima filiale in via Traversa il Crocifisso 29/k, zona Tavola. Con l’idea di diversificare l’offerta, quì si affianca il reparto di noleggio attrezzatura sotto il marchio “ITALNOLO” in sinergia con la ferramenta stessa.