Scuolalink.it - Evacuata scuola media a Imola: studenti e docenti con problemi respiratori

Leggi su Scuolalink.it

Attimi di paura in unadia causa di malori trae insegnanti. Sintomie tosse hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari. Edificio evacuato perL’allarme è scattato in unadi, dove numerosihanno accusato tosse persistente e difficoltàe. I sintomi si sono concentrati soprattutto ai piani terra e seminterrato dell’istituto, inducendo le autorità a disporre l’evacuazione imta dell’edificio per motivi di sicurezza. Intervento delle autorità per accertamenti Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo specializzato nella ricerca di sostanze tossiche. Gli accertamenti si stanno focalizzando sugli impianti di riscaldamento e ventilazione, potenziali fonti del problema.