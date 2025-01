Quotidiano.net - Economia italiana: calo significativo a novembre 2024 secondo indice Rtt di Confindustria

L'in tempo reale della crescita dell''Rtt' rilevato dal centro studi di"registra unin(-3,4%). L'indicatore mostra le maggiori riduzioni nei servizi e nell'industria, mentre continuano a crescere moderatamente le costruzioni". Ilnell'industria, -5,1% a, "annulla quasi per intero l'aumento del mese precedente". Tuttavia, per il quarto trimestre l'"suggerisce una dinamica positiva (+2,1% acquisito) dopo ilregistrato nel terzo (-1,3%)". Il 'Real Time Turnover Index' degli economisti di via dell'Astronomia registra mensilmente la dinamica del volume di attività basato sul fatturato rilevato sul campione di imprese clienti di TeamSystem.