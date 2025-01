Ilgiorno.it - Donna investita nonostante il “Salvapedone”

Nemmeno il nuovo attraversamento protetto sul Sempione a San Vittore Olona è riuscito a prevenire l’investimento di unache attraversava sulle strisce pedonali.l’impianto luminoso installato per evitare incidenti, l’automobilista distratto non ha visto il pedone, colpendola mentre svoltava in direzione Legnano. L’incidente è avvenuto ieri mattina meno di 24 ore dopo la presentazione delle nuove strisce pedonali dotate di sensori e uno schermo luminoso con una scritta rossa per avvisare i conducenti del passaggio di pedoni. La, spaventata e ferita, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso. La Polizia Locale di San Vittore Olona rinnova l’invito a prestare sempre la massima attenzione quando si è alla guida. Il "Salva Pedone" è un sistema che consiste in due pannelli luminosi che, grazie a sensori, avvertono gli automobilisti della presenza di pedoni in attraversamento.