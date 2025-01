Scuolalink.it - Bonus per famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro: tutte le agevolazioni del 2025

Leconinferiore a 15.000possono accedere a una serie dieconomiche, tra cui la Carta Acquisti e l’Assegno di Inclusione. Conoscere i requisiti e le modalità di accesso permette di sfruttare al meglio questi sostegni, pensati per alleggerire il peso dell’inflazione e migliorare la qualità della vita. Carta Acquisti: supporto per spese essenziali La Carta Acquistioffre un contributo economico di 80bimestrali, erogatiforma di carta prepagata. Questo strumento permette di acquistare beni di prima necessità, pagare bollette e ottenere uno sconto del 5% nei negozi convenzionati. I requisiti principali includono ungli 8.117,17, la residenza in Italia e specifiche limitazioni sul patrimonio immobiliare e veicolare. Per richiederla, è necessario compilare un modulo presso un ufficio postale e allegare la documentazione richiesta.