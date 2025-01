Thesocialpost.it - Bologna, incidente a Castel Maggiore: morto il 25enne Francesco Calabrò

Un'altra tragedia stradale ha scosso la provincia di Bologna. Ieri sera, intorno alle 21:30, Francesco Calabrò, un 25enne residente a Trebbo di Reno, ha perso la vita in un incidente sulla strada provinciale 87 "Nuova Galliera", all'altezza di Castel Maggiore. La Fiat Punto che guidava, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, finendo in una scarpata e ribaltandosi diverse volte prima di fermarsi sullo svincolo di via Lirone. L'impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale Reno Galliera, che si è occupata dei rilievi, e il personale del 118. Mercoledì sera, un altro drammatico incidente si è verificato a Calderara di Reno, lungo la Persicetana.