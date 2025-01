Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C derby salvezza a Pisa, tra CUS Cosmocare e Folgore Fucecchio

, 10 gennaio – Ultima partita del girone di andata, prima del nuovo anno, inC, con ilCUSdi scena, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, neldi retroguardia con ladi, quasi un anticipo di play-out per la. Pur con metà regular season ancora da disputare, la gara di domenica, tra due compagini che condividono la penultima posizione, insieme a CUS Firenze, solo due punti sopra Sansepolcro, rappresenta infatti uno spartiacque importante, anche se non decisivo, dell’intera stagione, per due squadre apparse ultimamente in crescita ma ancora molto lontane dalle aspettative della vigilia.– Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui è arrivato il nuovo coach Marco Pistolesi, a cui è stato affidato un roster completamente rinnovato e ringiovanito.