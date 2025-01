Anteprima24.it - Barone (Lega): “De Luca usa fondi pubblici per campagna elettorale”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Al di là della norma sul terzo mandato rispetto alla quale si pronuncerà la Consulta, della conferenza stampa di oggi credo si debba interessare la Corte dei Conti perché non è possibile che Decontinui ad utilizzare risorse pubbliche per la propria propaganda. Ma vi pare normale che nel palazzo sede della Regione, in una conferenza stampa che doveva essere istituzionale, sia stato installato un cartellone con la scritta ‘non abbiate paura degli elettori’ con tanto di logo della Regione Campania? Siamo all’uso per scopi elettorali di risorse pubbliche e beni”. – Così Luigi, responsabile Enti Locali regionali dellaSalvini Premier a proposito della conferenza stampa di questa mattina del presidente della Regione Campania.