Bando Giovani Agricoltori Lazio | pubblicata la graduatoria

La Regioneha reso nota larelativa alche prevede quasi 30 milioni di euro destinati a sostenere idel territorio. L’iniziativa punta a favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole, promuovendo l’ingresso dicome titolari delle imprese. Il finanziamento, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, si rivolge atra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta come capi azienda. Sono stati selezionati 514 beneficiari distribuiti nelle cinque province della regione, con una maggiore concentrazione nella provincia di Frosinone.Obiettivi e modalità delper iIlregionale, parte di una misura strategica per lo sviluppo rurale, si propone di incentivare l’avvicendamento generazionale nelle aziende agricole del