Autonomia o dipendenza? La lezione SpaceX secondo Vittori

Ho letto con curiosità le polemiche attorno all’ipotesi di stipulare un contratto con Starlink per telecomunicazioni sicure. Particolarmente divertente l’articolo comparso su Il Fatto Quotidiano online: “Trattativa Meloni-Musk per Starlink è un’opportunità? Non bisogna più perdere tempo: ci sono due guerre e l’Europa è in ritardo su tutto”. Cerchiamo di contestualizzare.viene fondata il 14 marzo del 2003, e tra il 2008 ed il 2010 era a rischio di fallimento. Ma era già evidente che, se fosse sopravvissuta, avrebbe cambiato il destino dello spazio, puntando decisamente su innovazione ed efficentazione. Fu per questo a partire dal 2012, alcuni di noi (veramente molto pochi), facemmo tutto il possibile per stabilire un rapporto forte e diretto con. Per esempio, nel 2017, riuscimmo, con enormi difficoltà, a firmare con l’azienda una Launch reservation agreement (Lra).