Inter-news.it - Assemblea Lega Serie A, eletti 4 consiglieri: c’è Scaroni del Milan

OggidiA ao con l'Inter rappresentata da Beppe Marotta e da Alessandro Antonello. Oltre alla votazione per l'elezione del nuovo AD, sono statianche quattro. Tra questi Paolodeldioggi ao con i club diA in toto a votare l'elezione anche di quattro nuovi. Arriva la decisione finale: sono statiil presidente delPaolo(17 voti a favore), l'ad del Bologna Claudio Fenucci (16 voti), l'ad dell'Atalanta Luca Percassi (16 voti) e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini (15 voti). Per quanto riguarda Fenucci, sostituisce il presidente del Verona Maurizio Setti.