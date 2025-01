Ilrestodelcarlino.it - Virtus, vandali-ultras scatenati. Imbrattati i bagni del PalaBigi

Scritte offensive nei confronti delle forze dell’ordine, della Digos in particolare, ma anche rivolte alla Pallacanestro Reggiana e agli eterni rivali della ‘Fossa dei Leoni’ della Fortitudo. È questo il vergognoso ‘lascito’ di un gruppo di tifosi dellaBologna che hanno imbrattato le pareti e le porte deidel settore ospiti delin occasione del derby di domenica sera, peraltro vinto dai felsinei. Sugli spalti le due tifoserie si erano lanciate i soliti cori di scherno e qualche provocazione, ma il tutto si era risolto nell’ambito della goliardia e non c’erano stati disordini di alcun tipo. Nelle scorse ore invece è arrivata la spiacevole scoperta che genera un danno all’impianto che, per conto della ‘Fondazione per lo Sport’, è gestito da Pallacanestro Reggiana, dall’Ati Onde Chiare e da Class.