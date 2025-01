Ilgiorno.it - Violenze di Capodanno a Milano, la ragazza belga non è l’unica vittima: la Procura indaga su “molestie collettive”

– Lache insieme a cinque amici ha denunciato di aver subitofisiche e sessuali la notte diin piazza Duomo anon è. Ladiavrebbe scoperto che quella sera sono state aggredite altre persone, tanto da ricondurre i fatti a “” messe in atto in segno di disprezzo per le donne. Gli inquirenti avrebbero citato il fenomeno che in arabo viene chiamato “taharrush gamea”, definito come un’aggressione sessuale di massa ai danni di una donna, che può anche sfociare nello stupro e che fu utilizzata all’inizio degli anni Duemila dalle forze dell’ordine egiziane come strumento di repressione contro le donne che protestavano al Cairo a piazza Tahrir. Lediin Duomo, un giallo tutto da risolvere.