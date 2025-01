Sport.quotidiano.net - Ternana, ora spunta Chiricò per l’attacco. Cicerelli resta: "Voglio la B in rossoverde"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto Austeri Il mercato può attendere (ancora qualche giorno), ma le idee sono chiare, come ribadito dal presidente Stefano D’Alessandro. E’ prioritaria la sostituzione dei lungodegenti Krastev e Damiani, rispettivamente centrale difensivo e mediano, ma anche il reparto avanzato necessita di un’ulteriore elemento. Tale esigenza è nota da tempo e dunque non è assolutamente conseguente al fatto che nelle ultime due partite non sia arrivato il gol. E’ infatti importante acquisire una pedina alternativa, in grado di agire sia da esterno che a supporto di una o due punte. In tal senso, al fianco di nomi già emersi,(fonte TuttoC) quello di Cosimo, classe 91, di proprietà del Catania, che non sta trovando spazio nel club etneo. La prossima settimana potrebbe esserci in ogni caso un primo arrivo.