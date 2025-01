Anteprima24.it - SP 112 Sant’Agata de’ Goti-Durazzano, Fuschini (FI): “Provincia ancora inadempiente. Lombardi si attivi”

Tempo di lettura: 3 minuti“La sicurezza della stradale SP 112, che collegade’, resta una priorità per Forza Italia”, lo dichiara il capogruppo di FI in Consigliole, Vincenzo, che ha protocollato un’ interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente delladi Benevento, Nino, sulle gravi condizioni di dissesto di questa arteria. L’iniziativa, da tempo sollecitata dagli amministratori comunali azzurri dide’e dal sindaco diLina Grasso, si inserisce in un’azione di monitoraggio e di sensibilizzazione avviata dal parlamentare e segretariole di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Rubano, da sempre in prima linea su questo tema, ha più volte ribadito la necessità di interventi strutturali per risolvere il dissesto idrogeologico e garantire la sicurezza degli utenti della SP 112.