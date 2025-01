Movieplayer.it - Shadow of the Colussus non è stato cancellato: Andy Muschietti aggiorna i fan sul film tratto dal videogame

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha condiviso qualchemento sul progetto di adattare in unilof the Colossus. Il registaha condiviso un interessantemento suldaof the Colossus, progetto che è in fase di sviluppo da molti anni. Ilmaker è coinvolto nella realizzazione dell'adattamento del videogioco fin dal 2014 e, nonostante sia trascorso un decennio, c'è ancora una concreta possibilità che si proceda con la produzione. L'mento suldiof the Colossus Sony Pictures aveva annunciato che, che ha portato al successo idi It tratti dal romanzo di Stephen King, sarebbeil regista diof the Colossus. Intervida Radio TU, il .