Liberoquotidiano.it - Servizi: Boschi, 'nomine riconoscono competenza e professionalità'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Le nomina del prefetto Vittorio Rizzi come nuovo direttore del Dis e del capo di Stato Maggiore Leandro Cuzzocrea a vice direttore Aisi rappresentano un riconoscimento alla, e all'impegno alo del Paese”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena. “Conosco e apprezzo ladi Rizzi sin dai tempi in cui, durante il nostro governo, ricopriva il ruolo di capo dell'Ispettorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel ringraziare Belloni per la dedizione e il lavoro di questi anni, a Rizzi e Cuzzocrea auguro buon lavoro, sapendo che il loro spirito dio rappresenta una garanzia per il delicato incarico che andranno a ricoprire”, conclude.