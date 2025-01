Napolipiu.com - PSG su Kvaratskhelia, dalla Georgia: “Addio al Napoli vicino”

PSG su: “al”">Fontine svelano i piani del club parigino: pronta una nuova offerta dopo i due tentativi estivi respinti da De Laurentiis. Il rinnovo con gli azzurri resta in stallo.La notizia arriva direttamente: il futuro di Khvichapotrebbe tingersi dei colori del Paris Saint-Germain. Il club francese, dopo i tentativi falliti della scorsa estate, sarebbe pronto a presentare una nuova proposta algià in questa sessione di mercato.A svelare il retroscena è il giornalistano Kakha Dgebuadze, che sui social lancia segnali preoccupanti per i tifosi azzurri: “Non posso rivelare tutti i dettagli, ma la storia tra Kvara e ilsta volgendo al termine. Resterà comunque una pagina indimenticabile per il club”.