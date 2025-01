Ilnapolista.it - Per la Gazzetta, la Juventus ha pochi soldi per il mercato. E i 200 milioni spesi da Giuntoli?

Lafa il punto sulla situazione didella. La morale è solo una per il quotidiano rosa:ha poco spazio di manovra. “Il budget è davvero minimo: d’altronde, ci fosse stato margine,avrebbe continuato a rivoluzionare la rosa l’estate scorsa piuttosto che forzare la presenza di qualche giocatore (vedi Danilo)“.Laha assoluta necessità di almeno due difensori e di un attaccante da affiancare a Vlahovic (se rimane a Torino). Il club “ha molte esigenze e poche risorse economiche a disposizione“. Ci chiediamo: e i 200la scorsa estate? I presunti colpi di Douglas Luiz e Koopmeiners?Leggi anche: Almeno ladi Maifredi aveva Baggio. Questa di Motta enon ha nessuno di cui innamorarsiIldella: deve cedere per comprareLacontinua:“Il modus operandi della Juve resta comunque coerente a quello della scorsa estate: si opera sulcon investimenti mirati solo per giocatori che possono avere una logica di prospettiva nel progetto, diversamente si ricerca una soluzione temporanea tra le occasioni che offre ileuropeo.